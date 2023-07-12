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الأربعاء، 12-07-2023 03:55 م

مجموعة الدول السبع تتعهد بتقديم إمدادات أسلحة طويلة الأمد إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - تعهدت دول مجموعة السبع اليوم الأربعاء بتقديم دعم عسكري "دائم" لأوكرانيا لـ"مساعدتها في محاربة القوات الروسية، ووقف أي تكرار للحرب بمجرد انتهائها".

وقالت مجموعة السبع في بيان حصلت عليه وكالة "فرانس برس" "سنعمل مع أوكرانيا بشأن التزامات وترتيبات أمنية محددة وثنائية وطويلة الأمد من أجل ضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن وردع العدوان الروسي في المستقبل".

وقبل الإعلان هذه الالتزامات الأمنية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن وعود مجموعة السبع "لا يمكن أن تحل محل عضوية الحلف الأطلسي".

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وقالت أماندا سلوت المستشارة في البيت الأبيض للشؤون الأوروبية إن "البيان المتعدد الأطراف سيوجه إشارة قوية الى روسيا بأن الوقت ليس في صالحها".


وأرسل المانحون الغربيون حتى الآن أسلحة بقيمة عشرات المليارات من اليوروهات إلى أوكرانيا لمساعدتها. وقالت ألمانيا إنها ستقدم مزيدا من الدبابات ومن صواريخ باتريوت الدفاعية والعربات المدرعة بقيمة 700 مليون يورو إضافية.


وأعلنت فرنسا عن إرسال صواريخ طويلة المدى من طراز "سكالب" بينما أكد تحالف يضم 11 دولة أنه سيبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "اف-16" اعتبارًا من الشهر المقبل.


لكن هذه الوعود الضرورية للقوات الأوكرانية، لا تلبي تطلعات زيلينسكي الذي أراد وضع كييف تحت مظلة الدفاع الجماعي للحلف الأطلسي.

 

RT

 




 

 


 

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