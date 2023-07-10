الناتو: سنبحث غداً انضمام أوكرانيا للحلف

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتبرغ، اليوم الاثنين، إن قمة الحلف المقررة غدا ستتخذ قرارا بتوسيع الدعم العسكري لأوكرانيا وجعلها أقرب إلى عضوية الناتو.

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وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، شدد ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الليتواني، على أن حلف الناتو سيدافع عن كل إنش من أراضي الدول الأعضاء.

كما أكد أن قمة الحلف ستبحث مسار انضمام أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي سينضم إلى اجتماع مجلس الناتو – أوكرانيا.



ويجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي يومَي الثلاثاء والأربعاء في ليتوانيا من أجل قمة من المتوقع أن يهيمن عليها رد الحلف على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وطلب كييف للانضمام إلى الحلف.



وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى تقديم مقترح مشترك لإنشاء إطار عمل لدعم أوكرانيا عسكريا ضمن الضمانات الأمنية التي ستحصل عليها أوكرانيا، وناقشت الدول الأربع المقترح مع كييف وحلفاء في الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.