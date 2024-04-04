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الخميس، 04-04-2024 09:28 ص

الهيئة العليا للانتخابات تثبت فوز مرشح المعارضة ببلدية فان شرق تركيا

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الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، قرارا ثبتت بموجبه فوز أحد مرشحي المعارضة برئاسة بلدية فان على حساب مرشح "العدالة والتنمية"، خلافا لقرار اتخذته هيئة أدنى وأثار احتجاجات.

يأتي قرار أعلى سلطة انتخابية في البلاد، بعدما ألغى المجلس الانتخابي، الثلاثاء الماضي ولاية عبد الله زيدان، السياسي من حزب المساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد، الذي فاز بمنصب رئيس بلدية مدينة فان شرق البلاد واستبدلته بوصيفه بمرشح الحزب الحاكم، والذي حل ثانيا في الترتيب.

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وعلل المجلس الانتخابي قراره بعدم تأهل زيدان لخوض الانتخابات لقضائه فترة في السجن.


وكان زيدان قد حصل على نسبة 55% من الأصوات في الانتخابات، بينما حصل عبد الله أرفاس، من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نسبة 27% من الأصوات.

 

RT

 




 

 


 

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