هذا ما قاله البابا للرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر اتصال هاتفي

وأوضح بيان رسمي صادر عن الكرسي الرسولي أن الاتصال يأتي في إطار متابعة الفاتيكان للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن "الحبر الأعظم جدد دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي، وضرورة حماية المدنيين والأماكن المقدسة، ورفض استخدام القوة بشكل عشوائي، مع التشديد على منع التهجير القسري للسكان".
وأضاف البيان: "في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، جرى التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الطارئة للمحتاجين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
ويأتي هذا الاتصال عقب مكالمة هاتفية جمعت البابا ليو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الجمعة، بعد يوم من قصف استهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، ما أثار استياءً واسعًا، عبّر عنه البابا الأحد حين وصف ما يجري في غزة بـ"الهمجية"، داعيًا مجددًا إلى وقف فوري للحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع.
يُذكر أن الفاتيكان يدعم حل الدولتين، وكان قد اعترف رسميًا بدولة فلسطين عام 2015 من خلال توقيع اتفاق ثنائي.
سكاي نيوز
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