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السبت، 12-02-2022 12:54 م

الولايات المتحدة تجلي موظفي سفارتها غير الضروريين من أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت الولايات المتحدة عن قرارها إجلاء جميع موظفي سفارتها في كييف، باستثناء الذين يشغلون مناصب ذات أهمية قصوى، من أوكرانيا بدعوى "التهديد الروسي".

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وأكدت سفارة الولايات المتحدة في كييف أن الخارجية أمرت اليوم السبت موظفيها غير الضروريين بالمغادرة "على خلفية استمرار ورود تقارير عن حشد روسيا قواتها العسكرية عند حدود أوكرانيا ومؤشرات على إمكانية اتخاذها خطوات عسكرية ملموسة".


وذكرت السفارة أن طاقمها الدبلوماسي الأساسي وزملاءه الأوكرانيين والخارجية الأمريكية ودبلوماسيي الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم "سيواصلون بدأب جهودهم الدبلوماسية والمساعدة في دعم أمن أوكرانيا وديمقراطيتها وازدهارها".


وأشارت السفارة إلى توقفها عن تقديم الخدمات القنصلية اعتبارا من يوم غد الأحد، لافتة إلى أنه بإمكان رعايا الولايات المتحدة تلقي هذه الخدمات في سفارات واشنطن في دول مجاورة.

 

وطالبت الوزارة رعايا الولايات المتحدة بالامتناع عن زيارة أوكرانيا، وحثت الأمريكيين المتواجدين في هذا البلد حاليا على مغادرتها فورا.

روسيا اليوم

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