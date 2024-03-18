الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان من المقاومة حول اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء

وزارة الزراعة: كميات اللحوم المحلية و المُستوردة بالأسواق كافية

ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

لدغة أفعى فلسطين تدخل طفلاً العناية الحثيثة في عجلون - صور

أبو علي: اتاحة اصدار وثيقة اثبات تسجيل بنظام الفوترة للملزمين إلكترونيا

شبكة الجزيرة: نطالب بالإفراج الفوري عن مراسلنا إسماعيل الغول والصحفيين معه

إسرائيل تدعي اغتيال قيادي بارز في حماس

1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

الإثنين، 18-03-2024 03:48 م

الولايات المتحدة تجلي نحو 30 أميركياً من هايتي وسط حرب العصابات

578403


الوكيل الإخباري - أجْلت واشنطن أكثر من 30 مواطناً أميركياً من هايتي، الغارقة في الفوضى جرّاء عنف العصابات، في طائرة عارضة «تشارتر» وفّرتها الحكومة وحطّت، يوم الأحد، في فلوريدا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

اضافة اعلان


ووفق السفارة الأميركية، أقلعت الطائرة من كاب هايثيان، ثاني مدن هايتي، حيث يعمل المطار «بشكل متقطع».


وأجْلت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، جزءاً من موظفي سفارتها، وعزَّزت الفرق المنوطة بأمنها. وأجْلت دول أخرى، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، دبلوماسييها بسبب انعدام الاستقرار في الجزيرة، في حين عمدت الأمم المتحدة إلى إخراج موظفيها غير الأساسيين.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f82d0f4236047b311cb74d

الدفاع الروسية تعلن تحييد 1070 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 143 مسيرة خلال 24 ساعة

65f830ba4236041b17663bff

نائب بريطاني سابق: قصر وستمنستر يواجه خطر الانهيار

65f831cd42360478f6795d88

سلطان عمان يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

65f811834236047ac041c5d2

لا لـ"الناتو".. صيحات منددة بالأطلسي ترافق رفع علم الحلف في السويد

65f7e7bb4c59b750a823ea27

"طالبان": مقتل 8 أشخاص بغارات جوية باكستانية على شرق أفغانستان

65f8130d4236047ac041c5da

مصر تحدث أسطول "شينوك".. وإسرائيل تترقب

أخبار متعلقة
543990

إضراب للأطباء في كوريا الجنوبية... والسلطات تهدد بالتحقيق والاعتقال

261196

تاكر كارلسون: لا أدعم بوتين وإن دعمته فما الضير في ذلك؟

65d57a3d42360422051f8009

"أكسيوس": الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يتوقعون وقف عمل الحكومة الفدرالية

65d1f40a423604359072da46

مدفيديف يحذر الغرب من دفع روسيا لاستخدام ترسانتها النووية

539793

كاميرون يزور جزر فوكلاند المتنازع عليها مع الأرجنتين

539746

بريطانيا تسمح ببقاء اللاجئين الأوكرانيين 18 شهراً إضافياً