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الخميس، 22-06-2023 05:02 م

الولايات المتحدة تزيد إنتاج قذائف المدفعية التي استنفدتها قوات كييف

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس المشتريات بالجيش الأمريكي، داغ بوش، أن الولايات المتحدة زادت بشكل كبير من إنتاج قذائف المدفعية وسط نقص احتياطاتها على خلفية إرسال عشرات الآلاف منها إلى أوكرانيا.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت" عن المسؤول في الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة تنتج الآن 24 ألف قذيفة 155 ملم في الشهر، مقارنة بـ 14 ألف قذيفة قبل بدء العملية الخاصة الروسية.

وقال بوش إنه بحلول عام 2025، تريد الولايات المتحدة زيادة الإنتاج إلى 70-80 ألف ذخيرة شهريا.

وفي حديثه عن تزويد كييف، أكد بوش أن مخزون القذائف لن ينفد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الأكثر إلحاحا الآن هي زيادة إمدادات الذخيرة إلى كييف، والتي تستنفد المخزونات بشكل أسرع مما يمكن تجديده.

وقال مسؤولون تنفيذيون في صناعة الدفاع في اجتماع في باريس إنه من الصعب على الشركات الغربية تكثيف إنتاج صواريخ الدفاع الجوي والقذائف بسرعة.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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