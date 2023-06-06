بايدن يثمّن موقف الدنمارك في حرب أوكرانيا

الوكيل الإخباري - وجّه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشكر لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، لدور بلادها في تحالف الغرب مع أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال بايدن: «هناك التزام مشترك بالقيم الأساسية لدينا، وهذا يمنحنا القوة، هذا ما أؤمن به، سنعمل معاً على حماية هذه القيم التي تتضمن الدفاع عن شعب أوكرانيا».



بدورها، شكرت فريدريكسن، بايدن على قيادته للتحالف عبر الأطلسي، معربة عن تطلّع بلادها للعمل مع الرئيس الأمريكي عن كثب في مجالي الدفاع والأمن. واشترت الدنمارك عشرات من طائرات إف-16 منذ سبعينيات القرن الماضي، وأشارت إلى استعدادها لإرسال بعضها إلى كييف.

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من جهتها، دعت بريطانيا بقوة إلى إنشاء تحالف من أجل تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، وتقول إنها ستدعم أوكرانيا في الحصول على طائرات إف-16 التي طلبتها، لكن لندن لا تمتلك هذه الطائرات، واستبعدت إرسال مقاتلات «تايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي لكييف.



وأعلنت القيادة البريطانية أنها ستمنح الطيارين الأوكرانيين تدريباً أساسياً على قيادة الطائرات المتوافقة مع المعايير الغربية لإعدادهم لقيادة الطائرات إف-16. وسيتوجه الطيارون الأوكرانيون بعد ذلك لبلدان أخرى من أجل المراحل التالية من التدريب.



وتعد اتفاقية إرسال مقاتلات إف-16 من الجهود البارزة التي بذلتها الولايات المتحدة وأوروبا مؤخرا من أجل مساعدة أوكرانيا في الحرب.



وتلعب بريطانيا والدنمارك، دوراً محورياً في خطة دولية مشتركة ناشئة أقرها بايدن مؤخراً بعد أشهر من مقاومة دعوات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لشراء مقاتلات أمريكية. ومن المقرر أن يلتقي بايدن، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الخميس المقبل.

RT