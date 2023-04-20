الخميس 20-04-2023
الوكيل الاخباري

زلزال جديد في تركيا

مراكز الإصلاح والتأهيل: فتح أبواب الزيارات لذوي النزلاء طيلة أيام العيد

وفاة وإصابتان إثر حادث دهس في الزرقاء

تونس.. القضاء يصدر أمر اعتقال بحق الغنوشي

الاحتلال يعتقل 3 شبان خلال مداهمات بنابلس

الولايات المتحدة تشكل فريق عمل خاصا للتعامل مع أزمة السودان

مفتش أممي سابق: روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا

سلاح البحرية الروسية يستعيد إحدى أشهر سفنه بعد تحديثها

الإفتاء تعلن موعد بدء تكبيرات العيد

2565 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

الخميس، 20-04-2023 09:09 ص

الولايات المتحدة تشكل فريق عمل خاصا للتعامل مع أزمة السودان

644025504c59b72eaa6ef51a


الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة أنشأت فريق عمل خاصا للتعامل مع الأزمة في السودان.

وقال المتحدث الذي لم تكشف الشبكة عن هويته، إن "وزارة الخارجية أنشأت فريق عمل معنيا بالنزاع العسكري في السودان للإشراف على تخطيط الوزارة وإدارتها واللوجستيات المتعلقة بالأحداث في السودان".

اضافة اعلان

 

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها "إن إشعارا بشأن فرقة العمل أرسل إلى الموظفين في وزارة الخارجية الاثنين الماضي".

وكانت الخارجية الأمريكية قد حثت رعاياها للاحتماء والبقاء في أماكنهم، وكذلك فعل الدبلوماسيون الأمريكيون في الخرطوم.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان الثلاثاء، "بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، لا توجد خطط للحكومة الأمريكية للإجلاء".

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد أكد الثلاثاء تعرض قافلة دبلوماسية أمريكية لإطلاق نار في السودان من دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات، واصفا العمل بأنه "طائش وغير مسؤول".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_2_20_19_42_10_855

سوريا: تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

6440e2e34c59b731857b5152

زلزال جديد في تركيا

image - 2023-04-20T094547.673

الجيش المصري يصدر بياناً بشأن جنوده في السودان

6440d2e54c59b72f19352813

تونس.. القضاء يصدر أمر اعتقال بحق الغنوشي

image - 2023-04-20T090825.107

ابن شقيق كينيدي يخوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

6440cd0f42360474b90c1cd4

مفتش أممي سابق: روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا

أخبار متعلقة
0000000000000

موكب دبلوماسي أمريكي يتعرض لإطلاق النار في السودان

64364d714c59b7155b10787b

الخارجية الأمريكية تعلق على احتجاز مواطن أمريكي في ليبيا

642588114236040262075b0b

تعرض السفير الأمريكي في السودان لحادث

main_image641ab5917abc1

الخارجية الأمريكية تستدعي سفير تل أبيب بواشنطن