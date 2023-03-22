الأربعاء 22-03-2023
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الأربعاء، 22-03-2023 10:06 ص

الخارجية الأمريكية تستدعي سفير تل أبيب بواشنطن

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الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، سفير الاحتلال الاسرائيلي لدى واشنطن على خلفية إقرار الكنيست إلغاء قانون إخلاء 4 مستوطنات في الضفة الغربية، ما اعتبرت سابقة سياسية تعبر عن الغضب الأمريكي.اضافة اعلان


واستدعى نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان سفير الاحتلال الإسرائيلي مايكل هرتسوغ، وعبرت عن الاستياء من الخطوة التي قامت بها حكومة نتنياهو.

ورد في بيان أصدرته الولايات المتحدة بعد اجتماع السفير مايك هرتسوغ مع نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان أن المسؤول الأمريكي "نقل قلق الولايات المتحدة" فيما يتعلق بجوانب قانون فك الارتباط لعام 2005 الذي صوت الكنيست على إلغائه، بما في ذلك حظر إقامة المستوطنات في الولايات المتحدة. شمال الضفة الغربية.

 




 

 


 

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