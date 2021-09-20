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الإثنين، 20-09-2021 07:39 م

الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا مطلع نوفمبر

امريكا


الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا مطلع نوفمبر، مع فرض إجراء فحوصات ووضع كمامة وتتبع جميع المسافرين القادمين من الخارج.

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وقال جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض: "إلزامية الحصول على اللقاح، يشكل أفضل أداة لدينا في ترسانتنا للحفاظ على سلامة الناس ومنع انتشار الفيروس".


وبحسب نظام السفر الجديد، فإنه يتعين على المسافرين إظهار دليل على التطعيم الكامل قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وإجراء اختبار كوفيد- 19 بعد 3 أيام من مغادرة البلد الذي سافروا منه ويجب إظهار دليل على النتائج السلبية. 


يذكر أنه تم فرض حظر على السفر غير الضروري إلى الولايات المتحدة منذ أوائل عام 2020، بدءا من الصين وتوسع الحظر ليشمل الزائرين من المملكة المتحدة وأيرلندا والمناطق الـ 29 في منطقة شنغن الأوروبية وإيران والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند.


هذا وألمح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة ستافروس لامبرينيديس، إلى القرار في تغريدة عبر "تويتر" في وقت سابق، وكتب: "تم رفع حظر السفر! سيتمكن الأوروبيون الذين تم تطعيمهم،  مرة أخرى من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من نوفمبر، تماما مثل الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ويمكنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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