الولايات المتحدة.. قرار باستدعاء بنس للإدلاء بإفادته في قضية اقتحام الكونغرس

الوكيل الإخباري - قرّر قاضٍ أميركي استدعاء نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، للإدلاء بإفادته بشأن محادثات دارت بينه وبين دونالد ترامب قبيل اقتحام مناصرين لترامب مقر الكونغرس في العام 2021، بحسب واشنطن ديلي نيوز.

اضافة اعلان



وأفادت تقارير إعلامية، بأن رئيس الهيئة القضائية في واشنطن جيمس بوسبرغ، قد أصدر قرارا بوجوب أن يمثل بنس أمام هيئة محلفين في محكمة فدرالية، وأن يجيب على كل الأسئلة في إطار التحقيق الذي ينظر في احتمال ضلوع الرئيس حينها في عمل جرمي.



وبحسب التقارير بإمكان بنس أن يرفض الخوض في ما قام به من أفعال يوم الاقتحام، وكان حينها يرأس جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات في مجلس الشيوخ.



والقرار الذي لم يعلن، يشكّل انتصارا جزئيا لوزارة العدل في التحقيق الذي تجريه بشأن التمرّد الذي أوقع عددا من القتلى وأكثر من مئة جريح في صفوف عناصر الشرطة وتوقيف أكثر من ألف شخص.



وأعلن ترامب خوضه الاستحقاق الرئاسي للعام 2024، كما أن بنس أعلن أنه قد ينافسه على الترشّح عن الحزب الجمهوري.



بترا