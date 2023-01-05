الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأسباب فنية

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن لاتخطط لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأسباب فنية.

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وبحسب الصحيفة، تواصل الإدارة الأمريكية استبعاد تزويد أوكرانيا بدبابات قتال من طراز أبرامز، التي تزن 55 طناً وتعمل بمحرك توربيني يستهلك الوقود بمعدل هائل.

ولفتت الصحيفة إلى أن دبابات أبرامز عرضة للأعطال وتتطلب الكثير من الخبرة لصيانتها.



وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن قد تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا "في الأيام والأسابيع المقبلة".



وشدد كيربي على أنه يمكن الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة "في الأيام والأسابيع المقبلة".

RT