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الأحد، 28-08-2022 03:59 م

اليابان تبدأ مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- قالت قناة NHK التلفزيونية، إن مناورات يابانية-أمريكية مشتركة بدأت اليوم الأحد في مدينة ياماتو بمحافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو.

وذكرت القناة، أن هذه التدريبات ستترافق برمايات مدفعية وصاروخية.

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ووفقا لمعطيات القناة، يشارك في التدريبات حوالي  1400 عنصر من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية ونحو 700 من عناصر الجيش الأمريكي. وستستمر هذه المناورات حتى يوم 9 سبتمبر.

ويوم الأحد، تم عرض أمام الصحفيين عمليات رمي تدريبية شارك فيها حوالي 150 عسكريا من البلدين.

وخلالها تم تدريب العناصر على استهداف مواقع وأهداف على مسافة 2 كلم تقريبا من أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات Javelin. ووفقا للقناة، كانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من القذائف المضادة للدروع في اليابان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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