اليابان تحث سكان جزيرة كيوشو على الإخلاء ترقبا لعاصفة غير مسبوقة

الوكيل الاخباري- حثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السبت، السكان على إخلاء بعض أجزاء من جزيرة كيوشو الجنوبية، قبيل وصول إعصار قوي وكبير من المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار يصل منسوبها إلى نصف متر عند بلوغه البر، الأحد.



وصنف مركز التحذير المشترك من الأعاصير التابع للبحرية الأمريكية الإعصار نانمادول على أنه إعصار شديد القوة، ومن المحتمل أن يكون العاصفة المدارية الأكثر تدميرا في اليابان منذ عقود.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنها ”قد تصدر تحذيرا خاصا لمقاطعة كاجوشيما وأنحاء أخرى من جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوب اليابان، بحلول مساء السبت؛ نظرًا لاحتمال هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق“.

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