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الخميس، 07-12-2023 09:26 ص

اليابان تعلن عن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار

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الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة اليابانية يوم أمس الأربعاء أنها ستقدم مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 4.5 مليار دولار، منها مليار دولار مباشر والبقية من خلال البنك الدولي.

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وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أكد ذلك خلال محادثات عبر الإنترنت مع قادة مجموعة السبع.

وأضافت الخارجية في بيان أن "كيشيدا صرح بأن اليابان قررت تقديم دعم إضافي بمبلغ مليار دولار، بما في ذلك المساعدة في الإنعاش وإعادة الإعمار، فضلا عن المساعدة الإنسانية، وهي مستعدة لتقديم ما مجموعه 4.5 مليار دولار لدعم أوكرانيا بما في ذلك هذا الدعم الإضافي وزيادة القرض للبنك الدولي".

بالإضافة إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء الياباني التزامه بمواصلة المساعدة لكييف والإبقاء على العقوبات ضد موسكو.

وكانت اليابان قد أشارت في وقت سابق إلى أنها قدمت لأوكرانيا مساعدات إنسانية وغذائية ومالية وأنواعا أخرى من المساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 7.6 مليار دولار.

 




 

 


 

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