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السبت، 01-07-2023 12:26 م

اليابان: رصدنا سفينتين حربيتين روسيتين قرب تايوان وجزيرة أوكيناوا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة)، أنها رصدت سفينتين للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوا اليابانية في الأيام الأربعة الماضية وذلك في أعقاب إعلان مماثل من تايوان قبل أيام.

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كانت وزارة الدفاع التايوانية قالت يوم (الثلاثاء) الماضي إنها رصدت فرقاطتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي وأرسلت طائرات وسفنا للمراقبة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.


وقالت الحكومة اليابانية الشهر الماضي إن تكرار النشاط العسكري الروسي بالقرب من الأراضي اليابانية، بما يشمل التدريبات المشتركة مع القوات الصينية يمثل «قلقا بالغا» على الأمن القومي الياباني.


وانضمت اليابان وتايوان إلى الولايات المتحدة وحلفائها في فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي.


وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنها رصدت الفرقاطتين لأول مرة على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي جزيرة يوناجوني في أقصى غرب اليابان في أوكيناوا بالقرب من تايوان صباح يوم الثلاثاء الماضي.
وذكرت أن السفينتين أبحرتا ذهابا وإيابا في المياه بين يوناجوني وتايوان، وتحركتا شرقا وشوهدت لآخر مرة أمس الجمعة في المياه بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا، مضيفة أن اليابان أرسلت سفينتين لمراقبة السفينتين الروسيتين.
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء أن سفنا تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادي دخلت المناطق الجنوبية من بحر الفلبين لأداء مهام في إطار رحلة مرور بحرية طويلة.


وأعلنت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، على مدى السنوات الثلاث الماضية، رصدها وجود سفن تابعة للبحرية الصينية، وطائرات تابعة للقوات الجوية الصينية تعمل في أنحاء الجزيرة؛ حيث تسعى بكين للضغط لفرض مطالبتها بالمنطقة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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