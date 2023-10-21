السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

هل حُذفت سيناء من خرائط "غوغل" ؟

بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية بشأن الاحداث

مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا

جيش الاحتلال : نستعد للمرحلة التالية من الحرب

الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب

الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

عاجل

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 02:10 م

اليمن يمهد لإيجاد حلول آمنة لهجرة الأفارقة بدعم أممي

383207


الوكيل الإخباري- بدأت الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة تمهيد الطريق أمام وضع أطر نظامية للهجرة الآمنة للبلاد، مع ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إليها من القرن الأفريقي خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 85 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات وُصفت بالفظيعة على يد عصابات الاتجار بالبشر.

اضافة اعلان


وذكرت الأمم المتحدة أن 20 ممثلاً عن الحكومة اليمنية اجتمعوا لمناقشة إمكانية وضع إطار مترابط لإدارة الهجرة من شأنه أن يشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

الشرق الاوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5525225

تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

383221

قتيلان وجريحان على الأقلّ بضربات روسية في جنوب أوكرانيا

382236

هل حُذفت سيناء من خرائط "غوغل" ؟

6533c4c74c59b71b4e0004ba

قوة استطلاع روسية تنفذ غارة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

204934

الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات ومروحية أوكرانية

unifil-lebanon

قائد "اليونيفيل": نبذل جهودنا لتثبيت الاستقرار بجنوب لبنان

أخبار متعلقة
1000x563-cmsv2-9166de15-0a6c-5c42-af25-ca36fee04396-7705600-1696956487

البنتاغون: صواريخ اليمن ربما كانت موجهة نحو الاحتلال الاسرائيلي

6531268a42360412e0661ea6

وزير الدفاع الألماني يحذر من سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان

5e3062c64c59b705b74172b0

الجامعة العربية تحذر: إسرائيل تريد "جر رجل" مصر إلى الحرب

652fff91423604471d3b9ed6

الأمم المتحدة تعلن فشل الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط

6524ec5742360405e50fe2a4

لافروف: السمة المميزة للغرب هي العجز التام عن التفاوض

65238b2d4236040c4a793367

تحالف أمريكا اللاتينية يتضامن مع الشعب الفلسطيني