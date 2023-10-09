الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

قفزة في أسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

استشهاد فلسطيني اقتحم حاجز للاحتلال بجرافة في الخليل

شبكة المنظمات بغزة لـ الوكيل: 2000 وحدة سكنية دمرت خلال يومين بالعدوان الإسرائيلي

هيئة البث الإسرائيلية تكشف سيطرة المقاومة على 20 مستوطنة و11 معسكرا

8 شهداء في غارات إسرائيلية على مسجد ومنزلين بقطاع غزة الليلة الماضية

فيديو - حريق في العبدلي والدفاع المدني يتجه للموقع للسيطرة عليه

المقاومة تقصف عسقلان ومطار "بن غوريون"

البرازيل تخصص 6 طائرات لإجلاء رعاياها من أراضي فلسطين المحتلة

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - اسماء

"طوفان الأقصى" مستمر لليوم الثالث

الإثنين، 09-10-2023 09:03 ص

تحالف أمريكا اللاتينية يتضامن مع الشعب الفلسطيني

65238b2d4236040c4a793367


الوكيل الإخباري - أعربت دول منظمة "التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا" (ألبا) عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة، والذي يهدد السلام الدولي، معلنة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان صدر عن المنظمة ونشر في صفحتها على منصة "X" ("تويتر"): "تعبر الدول الأعضاء في "التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا" (فنزويلا وبوليفيا وكوبا ونيكاراغوا والدومينيكان وغرينادا وأنتيغوا وباربودا وسانت كيتس نيفيس وسانت لوسيا وسانت فينسنت والغرينادين) عن أسفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. ويعرب "ألبا" عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويطالب بدوره بالامتثال للقرارات الأممية بشأن إنشاء دولتين على حدود ما قبل عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".

اضافة اعلان


كما عبرت المنظمة عن قلقها الجدي من الخطر الذي يشكله تصعيد العنف على الاستقرار الإقليمي إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي على المدى القصير. وكرر المشاركون في المنظمة دعوتهم الموجهة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيجاد حل دائم للصراع من خلال الحوار وعلى أساس أحكام القانون الدولي.


وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.


وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

البرازيل تخصص 6 طائرات لإجلاء رعاياها من أراضي فلسطين المحتلة

الامارات

الإمارات: الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين

6522e32c42360465f50124a4

في موسكو.. شركة قطرية تبرم صفقات وعقودا بنحو 90 مليون دولار مع عملاء روس

6522d8714c59b77cb900d870

للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.. نتنياهو يهاتف بايدن للدعم في مواجهة "طوفان الأقصى"

6522dbf64c59b7742e3010a6

الجيش الإسرائيلي يعلق على تراجع مخزون الذخائر بسبب الإمدادات لأوكرانيا

6522d30e4c59b7739e63aa40

إسرائيل تؤكد وجود أمريكيين بين أسرى حماس

أخبار متعلقة
image - 2023-09-27T102031.353

كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية

6512d7e84c59b746da5a8fb9

وفاة 1329 شخصا بسبب الجوع في تيغراي الإثيوبية

650fbc8e4236044b76054cfb

مالي تؤكد أنها لن تقف مكتوفة حال حصول تدخل عسكري في النيجر

650969f04c59b71c5738a962

الأمم المتحدة: 1200 طفل توفوا بمخيمات اللاجئين في السودان منذ مايو

1694927974990

غوتيريش يبحث مع وزير الخارجية الأميركي قضايا دولية مٌلحة

329064

قمة «العشرين» ترفض التلويح باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا