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السبت، 29-10-2022 10:07 ص

اليوم .. تاريخ استثنائي لن يتكرر الا بعد 111 عاماً 1444/4/4هـ

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الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الفلكية السعودية في تقرير لها، أن اليوم السبت يوافق التسلسل الرقمي (1444/4/4هـ) أو (4-4-44) الذي يمكن قراءته من الأمام إلى الخلف أو العكس.

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وذكرت انه تاريخا استثنائيا، يحدث لأول مرة منذ 111 عاما ولن يتكرر الا بعد 111 عاماً. 


وقالت الجمعية الفلكية، إلى أن ما سيزيد هذا التاريخ تميزاً أنه سوف ينتظم مع الساعة 4 صباحاً أو مساءً و4 دقائق و4 ثوان (حسب التوقيت المحلي) ليصبح بهذا الشكل: (04:04:04- 44/4/4).


وأشارت إنه أحد الأيام المميزة التي ينتظرها كثيرون، ويستغلها آخرون لتوثيق لحظاتهم الجميلة كحفلات الزفاف أو الخطوبة، حيث يحمل تاريخ هذا اليوم أرقاما لن تتكرر لسنوات طويلة.

 




 

 


 

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