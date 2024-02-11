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الأحد، 11-02-2024 07:10 ص

اليوم غرة شعبان.. وبدء العد التنازلي لشهر رمضان

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الوكيل الإخباري - أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد، هو أول أيام شهر شعبان لعام 1445 الهجري، وذلك بعد أن تحقَّق لديها شرعاً نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلال شهر شعبان.

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وبذلك بدأ العد التنازلي لانطلاق شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية، حيث تم استطلاع هلال شهر شعبان، يوم أمس السبت.


وطبقا للحسابات الفلكية، التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، السبت 29 من رجب 1445 هـ يوم الرؤية.


ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة).


أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكيا اليوم الأحد.


ووفقا للحسابات الفلكية، فمن المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 آذار على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوما

أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 نيسان الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 نيسان.

 




 

 


 

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