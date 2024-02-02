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الجمعة، 02-02-2024 01:03 م

مرض يثير الذعر بعد إصابة شارع بأكمله في مصر .. ومصدر يرد

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الوكيل الإخباري- كشف مصدر بمديرية الصحة بمحافظة قنا في مصر، عن سبب إصابة شارع بأكمله بأعراض غريبة تمثل في الرعشة المستمرة والإغماء والصراخ.

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وقال المصدر إنه نتيجة الفحوصات والآشعة التي تم إجراؤها للحالات المصابة بأعراض الرعشة المُستمرة والإغماء والصراخ داخل شارع واحد في منطقة الزبيدي ، أثبتت عدم إصابتهم بأي مرض عضوي بل إنها أمراض نفسية. 


وأضاف المصدر لموقع "القاهرة 24"، أن المديرية شكلت فريقًا طبيًا وزارت الحالات في منازلهم، وتم تحويلهم إلى مستشفى قنا العام لفحصهم.


وبعد الفحص تبين أنهم لا يعانون من أي مرض عضوي، وأن الأعراض التي أثارت الرعب على مدار الأيام الماضية هي مشكلات نفسية، مشيرا إلى أن أحد المصابين أكد ظهور الأعراض عليه بعد معاناته من بعض المشكلات الأسرية التي أثرت عليه نفسيا، وكان ذلك في شهر فبراير الماضي.


وتابع مصدر مديرية الصحة بقنا، أن الحالة الثانية كانت لفتاة عمرها 15 عاما، وكانت مصابة بجرثومة المعدة، وأن أعراض الرعشة والصراخ لا تظهر عليها، إلا بعد زيارتها منزل الحالة الأولى، ما يؤكد أنها أيضا عرض نفسي وليس مرضي، وكذلك الحالة الثالثة الشاب وهو ابن عم الحالة الأولى حيث أكدت الفحوصات أن ما يعاني منه أيضا عرض نفسي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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