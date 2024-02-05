روسيا تعلن عن عمل جامعات روسية جديدة في مصر

الوكيل الإخباري- كشف السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو عن عدد الجامعات الروسية التي تعتزم فتح فروع لها في مصر.

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وذكر الدبلوماسي الروسي، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "في ديسمبر 2023، بدأت جامعات عدة العمل في القاهرة، وبينها فرع جامعة سانت بطرسبورغ ، وتعتزم جامعة قازان الفيدرالية (KFU) إطلاق أنشطتها في العاصمة المصرية".



وأضاف بوريسينكو، قائلا: "تخطط العديد من الجامعات الروسية الأخرى المعروفة، للقيام بالشيء ذاته"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الطلاب المصريين يتلقون التعليم حاليًا في روسيا.



وتابع بوريسينكو: "نحن نرحب بذلك لأنه بهذه الطريقة سيتاح للشباب المصري فرصة العيش في بيئة روسية لفترة طويلة، والتواصل مع أقرانهم الروس والتعرف على كل من اللغة والثقافة الروسية، حيث ينبغي أن يكون لهذا تأثير مفيد على مواصلة تطوير العلاقات بين روسيا ومصر".



وكان نائب رئيس جامعة قازان الفيدرالية الحكومية الروسية مارات صفيولين، قد أعلن عن خطط الجامعة لإنشاء فرع لها في مصر.



وأوضح أن جامعة قازان الفيدرالية ستفتتح فروعا لها في مصر وكازاخستان، بالفعل هذا العام من المخطط البدء في قبول الطلاب - حوالي 300 شخص لكل فرع.



وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة في التوسع الدولي، ونخطط لإنشاء فرع في العاصمة المصرية القاهرة.



كما أعلن نائب وزير التعليم والعلوم الروسي رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية الروسية كونستانتين موغيليفسكي، أنه سيتم افتتاح فرع للجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية في مصر.



ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية لافتتاح فرعين لجامعتي بطرسبورغ، وقازان الروسيتين، للإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.



روسيا اليوم