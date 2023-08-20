الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

توجه لإقرار نظام لحقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين في الضمان

40 ألف طن استيراد الأردن من الأسماك والإنتاج المحلي يصل 3%

اصدار جديد من البنك المركزي اعتبارا من نهاية الشهر الحالي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

دائرة ضبط ناقلات الأمراض تسجل 16 ألف طلب خدمة الشهر الماضي

قرارات صادرة عن نادي الوحدات

تنويه امني بشأن باصات طلبة المدارس

تهنئة سعيد بيك المشاقبه بمناسبة حصوله على الماجستير

الامن العام : العثور على جثة فتاة اسفل جسر عبدون

قرارات صادرة عن مجلس عمداء جامعة اليرموك

الأحد، 20-08-2023 06:47 م

اليونان.. إجلاء المزيد من القرى عقب اندلاع حريق غابات جديد

64e2322142360469dc1fef5b


الوكيل الاخباري- أخلت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أربع قرى إضافية بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب حرائق الغابات الكبيرة التي تسببت بتدمير عدد من المنازل نهاية الأسبوع الماضي.

وأسهمت الرياح القوية في تأجيج النيران وسط تحذيرات السلطات اليونانية من خطر نشوب حريق ضخم، غدا الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، وأجزاء أخرى جنوبي البلاد.

اضافة اعلان

 

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في صفوف رجال الإطفاء أو المدنيين جراء الحريق الذي نشب بالقرب من بلدة الكسندروبوليس، وتسبب بإجلاء ثماني قرى محيطة بها أمس السبت.

وذكرت السلطات أن الحرائق تسببت بتضرر نحو 12 منزلا بشكل كبير في قريتين تم إخلاؤهما، بالإضافة إلى كنيسة، ما دفع السلطات لإغلاق أجزاء من الطريق السريع الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، حيث تسبب الدخان في ضعف الرؤية، بينما نصحت سكان ألكسندروبوليس بإبقاء نوافذهم مغلقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
asc

زفة عرس تتحول إلى كارثة في لبنان- فيديو

64e241af4236046eaf21511b

زيلينسكي يصل الدنمارك بحثا عن طائرات "إف-16"

1692547265131

روسيا: 5 إصابات باستهداف مسيرة مدينة كورسك

64e22d8f42360472d24af507

وسائل إعلام: أفغانستان صدرت لروسيا شحنة قياسية من العنب

64e226cb4236045fa57eef33

البرَد يكسو مناطق في السعودية باللون الأبيض-فيديو

64e226664236046eaf2150e7

الدنمارك وهولندا تحددان شروط تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف - 16"

أخبار متعلقة
64d9123c423604261c3e0f20

اليونان.. تعلن إنقاذ 48 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس

64cde65d423604618c6731d1

حرائق يوليو الماضي في اليونان كانت الأسوأ منذ 13 عاما

image (59)

إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان

64bb90d34236043d0e7ab685

اليونان.. حرائق الغابات تهدد السكان وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

6

اليونان تستعد لأشد الأيام حرا منذ 50 عاما