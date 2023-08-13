اليونان.. تعلن إنقاذ 48 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس

الوكيل الإخباري- أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 48 مهاجرا، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، بالقرب من الساحل التركي، كانوا على متن قارب مطاطي.

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وأفاد بيان خفر السواحل، بأن أحد السفن التابعة له كانت تقوم بدورية قبالة سواحل الجزيرة، عندما شاهدت القارب صباح اليوم الأحد، وتم إنقاذ المهاجرين قبل غرق قاربهم المطاطي.



ووفقا للبيان، "قام طاقم السفينة بإجلاء 48 أجنبيا، ونقلهم إلى ميناء مدينة ميتيليني"، لافتا إلى أنه تم نقل 3 مهاجرين إلى المشفى العام في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولا يزالون في المشفى.