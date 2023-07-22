السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 22-07-2023 09:02 ص

اليونان تستعد لأشد الأيام حرا منذ 50 عاما

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الوكيل الاخباري - أعلن خبير أرصاد جوية على القناة الرسمية في اليونان أن عطلة نهاية هذا الأسبوع، ستكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عاما الماضية خلال شهر يوليو.

وتشهد اليونان موجة حر يتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل.

وسجلت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية ظهر الجمعة، حرارة بلغت 41 درجة مئوية في أتيكا في منطقة أثينا، و44 درجة مئوية في تيساليا في وسط البلاد.

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