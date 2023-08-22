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الثلاثاء، 22-08-2023 12:01 ص

اليونان.. إصابة رجلي إطفاء خلال مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات

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الوكيل الاخباري- أفاد الدفاع المدني اليوناني، بأن اثنين من طواقمه أصيبا اليوم الاثنين، خلال مكافحتهما للحرائق التي نشبت في غابات مدينة كافالا شمالي البلاد.

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وأشارت الهيئة إلى أنه تم نقل رجلي الإطفاء المصابين إلى المشفى وهما يخضعان للعلاج.


وأصدرت السلطات اليونانية أوامر بإخلاء القرى في المناطق الشمالية من مدن ألكسندروبوليس وكوموتيني وكافالا وأوريستيادا ومنطقة فيوتيا الوسطى وجزيرة إيفيا.


وتسببت الرياح القوية في تأجيج عشرات حرائق الغابات في عدة مناطق، مع تضرر المنطقة الشمالية الشرقية بشدة، ما دفع السلطات اليونانية إلى إعلان حالة التأهب ووضع إدارات مكافحة الحرائق في جميع أنحاء البلاد في حالة استعداد.

 




 

 


 

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