فرنسا.. فقدان 11 شخصا جراء حريق في مركز لرعاية المعاقين

الوكيل الإخباري - أعلن رجال الإطفاء عن فقدان 11 شخصا اليوم الأربعاء بعد حريق اندلع في مركز لرعاية ذوي الإعاقة في مدينة ألزاس الفرنسية.

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وقال رجال الإطفاء إن المركز التابع لجمعية لورين للمعاقين، كان مسرحا "لحريق واسع النطاق"، مشيرين إلى أنه تم إجلاء أشخاص منه، لكن فقد 11 شخصا، ولم يتم العثور عليهم للآن.



من جهتها، قالت قوة الدرك العليا "نحن غير متأكدين مما إذا المفقودون داخل المركز وكم عددهم بالضبط"، مضيفة أن الحريق تحت السيطرة ويتم إخماده.



وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه "تم إجلاء 17 شخصا. هناك شخص في حالة طوارئ نسبية تم نقله إلى المستشفى، وشخص مصاب بصدمة"، مضيفا: "على الرغم من التدخل السريع والشجاع لرجال الإطفاء الذين أحييهم، فإن العديد من الضحايا سيشعرون بالأسى".

RT