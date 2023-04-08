اليونيفيل: نواصل الاتصالات للحد من التوتر على طول الخط الأزرق الحدودي

الوكيل الإخباري - أعلنت قيادة قوات (اليونيفيل)، أنها تتابع اتصالاتها مع كافة الأطراف للمساعدة في الحد من التوتر على طول الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

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وجاء في بيان صحفي لـ (اليونيفيل) أنها فتحت تحقيقاً في عمليات إطلاق الصواريخ والغارات الجوية التي وقعت يوم الخميس الماضي وفي ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، وأن جنود حفظ السلام التابعين لها، بدعم من القوات المسلحة اللبنانية، يقومون بزيارة مواقع إطلاق وسقوط الصواريخ، لجمع الأدلة والحقائق.



وأضاف البيان "أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو يواصل اتصالاته مع الأطراف، من خلال آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل للمساعدة في الحد من التوتر على طول الخط الأزرق".



بترا