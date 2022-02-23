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الأربعاء، 23-02-2022 01:42 م

امريكا .. مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة في هاواي

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الوكيل الإخباري-أعلنت البحرية الأمريكية مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية تابعة لمتعاقد في جزيرة كاواي، في هاواي.

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وجاء في بيان لمنشأة الصواريخ الأمريكية في المحيط الهادئ:" الطائرة تحطمت على الجانب الشمالي للمنشأة".


وأضافت: أن "المروحية كانت تحلق دعما لعملية تدريب".
من جهته قال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الوكالة تحقق في تحطم مروحية من طراز Sikorsky" S-61N".


وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من تحطم مروحيتين تابعتين للحرس الوطني في ولاية يوتا الأمريكية، بسبب عاصفة ثلجية كما يبدو.


وتحطمت المروحيتان وهما من طراز "بلاك هوك" خلال عملية تجريها قوات الحرس في الولاية، لكن طاقمي المروحيتين "بخير"، وفقا لبيانات الحرس الوطني.

روسيا اليوم

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