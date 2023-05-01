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الإثنين، 01-05-2023 11:59 ص

انتخاب سانتياغو بينيا رئيساً جديداً لباراغواي

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الوكيل الإخباري - فاز سانتياغو بينيا، مرشح حزب كولورادو المحافظ الحاكم، بالانتخابات الرئاسية في باراغواي.

وقالت سلطات الانتخابات في البلاد يوم الأحد إن الرجل البالغ من العمر 44 عاما حصل على 42.8% من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

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وتقدم بينيا، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية، بفارق 15 نقطة على منافسه من يسار الوسط إيفراين أليغري، 60 عاما، من تحالف "كونسرتاسيون"، وفقا لسلطة الانتخابات.


ولم يخسر حزب بارتيدو كولورادو الانتخابات في باراغواي خلال الـ 76 عاما الماضية سوى مرة واحدة فقط، حيث خرج من السلطة خلال الفترة من 2008 إلى 2013.


وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، تم أيضا انتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحافظين أمس الأحد. ووفقا لسلطة الانتخابات، فإن حزب كولورادو حافظ أيضا على أغلبيته في البرلمان.

 

البيان


 




 

 


 

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