اندلاع النيران في مقر لويس فيتون بباريس بعد اقتحامه من قبل عشرات المحتجين

الوكيل الإخباري- اندلعت النيران في مقر لويس فيتون بالعاصمة الفرنسية باريس بعد اقتحامه من طرف عشرات المحتجين، باعتباره "رمزا للرأسمالية".

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وينطلق اليوم الخميس في فرنسا التحرك الـ 12 للنقابات العمالية ضد قانون التقاعد حيث يخرج المحتجون بحدود الساعة 14:00 بتوقيت باريس للتظاهر.



وترافق هذه الاحتجاجات الجماهيرية إضرابات في قطاعات النقال والطاقة وغيرها.



وأفادت قناة "BFM" بأن المتظاهرين في وسط باريس قد أغلقوا بالقمامة ممرا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي الذي من المقرر أن يتخذ غدا الجمعة قرارا بشأن شرعية إصلاح نظام التقاعد.

روسيا اليوم