اندلاع حريق في مخيم الهول شمال شرقي سوريا

الوكيل الإخباري- اندلع اليوم الأربعاء، حريق كبير في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية، دون وقوع إصابات بشرية.

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وأفادت مديرة المخيم، جيهان حنان، لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن الحريق اندلع بعد ظهر اليوم الأربعاء في الملحق، حيث انتشرت النيران في 10 خيام حتى وصلت إلى مركز تابع لمنظمة ترعى الأطفال، كما لفتت إلى احتراق الحاوية التي يستخدمها المركز أيضا.



وأوضحت حنان أن السبب وراء اندلاع الحريق لا يزال مجهولا، مشيرة إلى أن قوة الشرطة الكردية المحلية المعروفة باسم "الأسايش" أحضرت صهاريج من خارج المخيم لإخماد النار.