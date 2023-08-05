القوات الجوية الروسية والسورية تدمر مقرا لـ"جبهة النصرة" في إدلب

الوكيل الاخباري- دمر سلاح الجو الروسي مع نظيره السوري مقرا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأحد أحياء مدينة إدلب في ضربة جوية، بحسب ما ذكره المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

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وذكر بيان المركز الروسي للمصالحة أن مقرات الإرهابيين التي تم تدميرها، كانت متورطة في تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية، استهدفت قوات الجيش السوري والسكان المدنيين.



وفي الثاني من أغسطس الجاري، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة، فاديم كوليت، أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات حول تحضير "جبهة النصرة" لهجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات الروسية.



وشدد على أن القوات الروسية ستتخذ أكثر التدابير حزما وصرامة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجمات على الجيشين الروسي والسوري.