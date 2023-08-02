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مصدر عسكري سوري: عمليات تمشيط على الشريط الحدودي مع الأردن للقضاء على مهربي المخدرات

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الأربعاء، 02-08-2023 11:53 ص

مصدر عسكري سوري: عمليات تمشيط على الشريط الحدودي مع الأردن للقضاء على مهربي المخدرات

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الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة الوطن السورية ، اليوم الأربعاء ، ان وحدات من الجيش العربي السوري والقوى الأمنية نفذت أمس عمليات تمشيط باتجاه الطريق الحربي وعلى امتداد المنطقة الحدودية المحاذية للجانب الأردني في الجهة الجنوبية من محافظة درعا باعتبارها خط تحرك أساسي لتجار المخدرات في المنطقة الجنوبية.

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خطوة الجيش – وفقاً للصحيفة -  جاءت بعد أيام قليلة من انعقاد أولى اجتماعات اللجنة السورية- الأردنية للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات والتي جرت في العاصمة عمان مطلع الأسبوع الفائت، وهدفت للتعاون في مجال ضبط تجار ومروجي ومهربي المخدرات عبر الحدود السورية- الأردنية.


مصدر عسكري أكد في تصريح لـ«الوطن» أنه تم تنفيذ عمليات تمشيط من قبل دوريات مشتركة للجيش السوري والقوى الأمنية ضمن أجزاء واسعة من المنطقة الحدودية مع الأردن جنوب محافظة درعا، وذلك ضمن إطار المخطط الشامل الذي وضعته الدولة السورية بهدف ملاحقة تجار ومهربي المخدرات عبر الحدود السورية- الأردنية وضبطها جنوب سورية.


ولفت المصدر أن العمليات أسفرت عن توقيف العديد من المشتبه بهم بتجارة وتعاطي المخدرات، وضبط عدد من قطع الأسلحة بينها رشاشات من نوع كلاشنكوف وبنادق صيد وذخيرة وقنابل يدوية، كما تم ضبط كميات من مادة الحشيش المخدرة.


المصدر شدد على أن عمليات الجيش والقوى الأمنية مستمرة في إطار ملاحقة تجار ومهربي المخدرات بكل مناطق المحافظة حتى تحقيق أهداف الدولة السورية في القضاء على كل العصابات المنتشرة في المنطقة.


وفي الثالث والعشرين من تموز الماضي شهدت عمان انطلاق أول اجتماعات اللجنة الأردنية- السورية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، الذي ترأسه من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، فيما ترأسه من الجانب السوري نائب القائد العام- وزير الدفاع العماد علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا.


وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

 




 

 


 

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