اندلاع نار كثيف قرب سفارة إحدى الدول العربية في الخرطوم

الوكيل الاخباري- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاشتباكات عنيفة وتصاعد لأعمدة الدخان في محيط السفارة الكويتية في الخرطوم.

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وانتهت أمس الأحد الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، من دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها.



وساد هدوء حذر صباحا في العاصمة، لكن ناشطون تداولوا مقطعا أظهر تجدد الاشتباكات قرب مقر السفارة الكويتية في الخرطوم.



وفي أسبوعها الثاني، أدت المعارك بين الجيش والدعم السريع إلى قرابة 420 قتيلا و3700 جريح وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية.



وأجلت دول عدة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية مع استمرار القتال.





روسيا اليوم