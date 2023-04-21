الجمعة 21-04-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 21-04-2023 03:14 ص

موجة لجوء من السودان بسبب القتال

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الوكيل الاخباري - فرّ ما بين 10 آلاف و20 ألف شخص من المعارك الجارية في السودان بحثاً عن ملاذ في تشاد المجاورة، وفقاً لفرق تابعة لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين موجودة على الحدود.

وقالت المفوضية في بيان الخميس، إنّ "غالبية الوافدين هم من النساء والأطفال.. وتعمل المفوضية عن كثب مع الحكومة التشادية وشركائها لتقييم احتياجاتهم وإعداد استجابة مشتركة".

كذلك، تنسّق المفوضية مع السلطات التشادية من أجل مساعدتها على تسجيل الوافدين الجدد في الأيام المقبلة.

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