اندونيسيا: مصرع 10 أشخاص وتشريد الآلاف بزلزال سومطرة

الوكيل الإخباري-لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب قرابة 400 اخرين، جراء زلزال ضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية يوم الجمعة الماضي.

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وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، في بيان، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب الجزيرة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة قرابة 400 وتشريد الآلاف.



وأضافت ان رجال الانقاذ لا يزالون يبحثون عن أربعة أشخاص يعتقد أنهم دفنوا تحت أطنان من الطين التي سقطت من التلال المحيطة نتيجة الزلزال، بحسب وكالة الانباء الإندونيسية (أنتارا) .



وأوضحت الوكالة، أنه تم انتشال جثتين مساء أمس السبت، من بين أنقاض منازل دمرها الزلزال الذي أودى بحياة ستة أشخاص في منطقة باسامان، وأربعة في منطقة ويست باسامان المجاورة، فيما أصيب ما لا يقل عن 388 شخصا، اصابات بعضهم خطيرة.



واشار البيان الى أن أكثر من 13 ألف شخص فروا من منازلهم إلى ملاجئ مؤقتة، معظمهم بالمناطق المدمرة في باسامان وغربها، وهي أقرب المناطق إلى مركز الزلزال حيث تضرر أكثر من 1400 منزل ومبنى.



بترا

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