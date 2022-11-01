انطلاق أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر

الوكيل الاخباري - انطلقت، مساء الثلاثاء، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة 31، بحضور القادة العرب، في أول قمة عربية من 3 سنوات.



وسلم الرئيس التونسي بعد إلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية، رئاسة القمة إلى الجزائر، بعد “ثلاث سنوات استثنائية إقيما ودوليا، ومن حيث تتالي الأزمات وتواتر التغيرات والمستجدات وأزمة كورونا التي استنزفت المنظومة الصحية”.



وتحدث الرئيس التونسي عن الحاجة إلى مفاهم جديدة وأفكار جديدة وطرق جديدة للإنسانية جمعاء، وقال سعيّد إن مناطق عدة تعيش حربا ضروسا في مواجهة من يريدون إسقاط الدول، مضيفاً “لا يمكن أن نخرج منتصرين ظافرين إلا بوحدة الصف ولم الشمل والقضاء على كل أسباب الفرقة والانقسام والاتفاق على التكاتف والتعاضد”.

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