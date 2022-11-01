الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر

انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في السلط

بحث التعاون بين آل البيت وبعثة تقييم فرص النمو

ورشة حول أسس الصحة والسلامة المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

جامعة العلوم التطبيقية تفتتح الفروع الطلابية لقسم الهندسة المدنية

الخدمة المدنية يناقش الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية

الأردن يعزي إيران بضحايا الهجوم الإرهابي على شيراز

وضع أكبر منحوتة خشبية على مدخل قرية ضانا

بدء تساقط الامطار الغزيرة في المملكة - فيديو

ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي

الثلاثاء، 01-11-2022 09:38 م

انطلاق أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر

555


الوكيل الاخباري - انطلقت، مساء الثلاثاء، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة 31، بحضور القادة العرب، في أول قمة عربية من 3 سنوات.

وسلم الرئيس التونسي بعد إلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية، رئاسة القمة إلى الجزائر، بعد “ثلاث سنوات استثنائية إقيما ودوليا، ومن حيث تتالي الأزمات وتواتر التغيرات والمستجدات وأزمة كورونا التي استنزفت المنظومة الصحية”.

وتحدث الرئيس التونسي عن الحاجة إلى مفاهم جديدة وأفكار جديدة وطرق جديدة للإنسانية جمعاء، وقال سعيّد إن مناطق عدة تعيش حربا ضروسا في مواجهة من يريدون إسقاط الدول، مضيفاً “لا يمكن أن نخرج منتصرين ظافرين إلا بوحدة الصف ولم الشمل والقضاء على كل أسباب الفرقة والانقسام والاتفاق على التكاتف والتعاضد”.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63612eaa4c59b70abb15ab89

ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي

6361364042360474fe45b0cd

الإفراج عن 8 صحافيين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات في إيران

636129b74c59b7527c7f31cd

أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن اتفاق الحبوب

63612ffa423604240a760134

الصحة العالمية تعلن "جدري القردة" حالة طوارئ دولية

6360ef4b4236043f2c27bd1a

سريلانكا: روسيا وافقت على مساعدة البلاد التي تواجه نقصا في الوقود

image (4)

وصول رؤساء عرب إلى الجزائر - صور