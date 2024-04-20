ماسك يؤجل زيارته المقررة إلى الهند

الوكيل الاخباري- أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، بأن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قام بتأجيل رحلته إلى الهند التي كانت مقررة في الفترة من 21 إلى 22 أبريل.

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في 12 أبريل، أكد ماسك على موقع X (تويتر سابقا)، أنه سيسافر إلى الهند للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وبحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز"، كان ماسك يعتزم خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة الهندية، مناقشة تسريع إطلاق خدمات نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية العالمية "ستارلينك" في الهند، وتوظيف استثمارات في الهند بقيمة تبلغ حوالي ملياري دولار، وبناء مصنع للإنتاج المشترك للسيارات الكهربائية في الهند.

روسيا اليوم