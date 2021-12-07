انفجار في مركز تجاري جنوب أوزبكستان

الوكيل الإخباري - قالت وزارة حالات الطوارئ في أوزبكستان، إن انفجارا وقع في مركز تجاري في مدينة ديناو بولاية صرخنداريا في الجنوب الأقصى من البلاد.

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وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم الثلاثاء، أن حريقا اندلع في المكان بعد ذلك، وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص.



وأضاف البيان: "وقع الحادث في الساعة 03:57 (01:57 بتوقيت موسكو) من يوم 7 ديسمبر في مركز تجاري من طابقين، ونتيجة لذلك انهارت جدران المبنى. وتمكنت فرق الإطفاء التي وصلت إلى موقع الحريق الذي اندلع بعد ذلك، من إخماد الحريق في الساعة 04:25 (02:25 بتوقيت موسكو)".

روسيا اليوم