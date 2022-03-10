اوكرانيا :التوقيع على قانون يتيح للمدنيين استخدام الأسلحة زمن الحرب

الوكيل الإخباري-وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على قانون يتيح للمدنيين استخدام الأسلحة زمن الحرب.

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وحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، وقع زيلينسكي على قانون "مشاركة المدنيين في الدفاع عن أوكرانيا".



وينظم القانون توزيع الأسلحة والذخائر على المدنيين في البلاد زمن الحرب وإعادتها فيما بعد، بحسب وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية .



وقالت الوكالة ان القانون الذي يشمل الرعايا الأجانب وغير المواطنين ، يعفي أيضا المدنيين من مسؤولية استخدام الأسلحة ضد من يرتكبون أعمالا عدوانية ضد أوكرانيا.



وأقر البرلمان الأوكراني القانون في 3 آذار الحالي.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، توزيع أكثر من 25 ألف قطعة سلاح و10 ملايين ذخيرة على متطوعين في العاصمة كييف وحدها.



وفي 24 شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

بترا

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