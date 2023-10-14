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السبت، 14-10-2023 12:01 م

ايران: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "الوجود الأميركي إلى جانب الاحتلال يثبت أن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار".

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وأضاف عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن إيران اقترحت عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في غزة.


وتابع: "يجب وقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة فورا، والمقاومة وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في هذه الحرب، وهي التي تحدد شروطها بعد وقف العدوان على غزة، وبإمكانها القيام لوحدها بأي إجراء تراه مناسبا وتلبية جميع احتياجاتها الدفاعية.


وكشف أنه أكد في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة المتابعة القانونية لجرائم الاحتلال وسيجري اتصالات وسيعقد اجتماعات دبلوماسية لوقف الجرائم الصهيونية.


 




 

 


 

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