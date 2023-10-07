الجزائر تطالب بالتدخل الدولي الفوري لحماية الشعب الفلسطيني

الوكيل الاخباري- دانت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم السبت السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بالتدخل الدولي الفوري لحماية الشعب الفلسطيني.

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وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "تتابع الجزائر بقلق شديد تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة والتي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني وسياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها على الشعب الفلسطيني الباسل".



وأضاف البيان: "تدين الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الإنسانية ومراجع الشرعية الدولية".



وجددت الجزائر في بيانها "الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية".

روسيا اليوم