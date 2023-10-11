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الأربعاء، 11-10-2023 12:51 م

وزير الصحة اللبناني يدعو إلى رفع الجاهزية الصحية تحسبا لأي طارئ

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس أبيض، وصول مساعدات فورية من الأدوية والمستلزمات خلال يومين، دعما للقطاع الصحي ورفع جهوزيته تحسبا لأي طارئ.

وخلال مشاركته في الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة حيث سلم رئاسة الدورة بصفته نائب رئيس الدورة التاسعة والستين وذلك نيابة عن وزيرة الصحة الفلسطينية التي لم تتمكن من المشاركة حضوريا بسبب تدهور الأوضاع في غزة، شدد الوزير على "ضرورة وقف الاعمال الحربية في غزة وتحييد العاملين الصحيين والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف إفساحا في المجال للقيام بالواجب الإنساني في هذه الظروف البالغة الشدة". 

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وقال: "إننا في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط (EMRO)، مدعوون لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود. يجب أن يكون هدفنا المشترك هو إنشاء نظام رعاية صحية إقليمي أكثر إنصافا ومرونة. ومن خلال تبني المسؤولية الجماعية والعمل الموحد، يمكننا التخفيف من الفوارق، وتعزيز استعدادنا لمواجهة التحديات الصحية الوشيكة".


وأعلن أنه تبلغ من مسؤولي منظمة الصحة العالمية عن مساعدات فورية من الأدوية والمستلزمات ستصل للبنان خلال يومين ما سيساعد على دعم القطاع الصحي في لبنان ورفع جهوزيته تحسبا لأي طارئ.

 

RT

 




 

 


 

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