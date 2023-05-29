باشينيان يعلن عن عدم وجود وثيقة متفق عليها بشأن السلام مع أذربيجان

الوكيل الإخباري- استبعد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إمكانية توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان في اجتماع كيشيناو الذي سيعقد خلال أيام.

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وكان باشينيان قد أعلن، أمام البرلمان الأرمني، اليوم الاثنين، أن العاصمة المولدوفية كيشيناو سوف تستضيف، 1 يونيو المقبل، اجتماعا خماسيا بينه وبين رئيس أذربيجان ورئيس المجلس الأوروبي والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني.



إلا أن باشينيان استبعد احتمال توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان في هذا الاجتماع، حيث تابع: "لا بد لي من القول إننا لم نتلق بعد أي تعليقات من أذربيجان على مقترحاتنا بشأن مسودة اتفاق السلام، وهذه هي النسخة الرابعة من مسودة اتفاقية السلام".



وقال كذلك: "لهذا ففي الوقت الحالي، أستطيع القول إنه لا توجد مسودة متفق عليها يمكن توقيعها".



وسيعقد الاجتماع في كيشيناو، 1 يونيو المقبل، في إطار قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

روسيا اليوم