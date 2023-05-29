الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

فيديو - ازدحام أمام محلات زجاج السيارات في عمّان بعد تضرر بعضها من البرد

وزير سوداني يعلن عقد مفاوضات جديدة بجدة لتمديد الهدنة

إصابة رئيس مجلس محافظة الزرقاء بجرح في الرأس بسبب قوة تساقط حبات البرد - صورة

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

دائرة الشؤون الفلسطينية: تعويض المتضررين من مياه الأمطار في المخيمات

باشينيان يعلن عن عدم وجود وثيقة متفق عليها بشأن السلام مع أذربيجان

اتفاق سقف الدين المبدئي يقود مكاسب الأسواق الأوروبية

خرج لدفن شقيقته فتوفي بانجراف السيول في العقبة

أفعى الحراشف المنشارية تلدغ مواطنا في الأغوار

فرق متخصصة تبحث عن طفل مفقود 13 عاما بسبب السيول في الزرقاء

الإثنين، 29-05-2023 12:10 م

باشينيان يعلن عن عدم وجود وثيقة متفق عليها بشأن السلام مع أذربيجان

647463d042360430187db590


الوكيل الإخباري- استبعد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إمكانية توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان في اجتماع كيشيناو الذي سيعقد خلال أيام.

اضافة اعلان

 

وكان باشينيان قد أعلن، أمام البرلمان الأرمني، اليوم الاثنين، أن العاصمة المولدوفية كيشيناو سوف تستضيف، 1 يونيو المقبل، اجتماعا خماسيا بينه وبين رئيس أذربيجان ورئيس المجلس الأوروبي والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني.

إلا أن باشينيان استبعد احتمال توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان في هذا الاجتماع، حيث تابع: "لا بد لي من القول إننا لم نتلق بعد أي تعليقات من أذربيجان على مقترحاتنا بشأن مسودة اتفاق السلام، وهذه هي النسخة الرابعة من مسودة اتفاقية السلام".

وقال كذلك: "لهذا ففي الوقت الحالي، أستطيع القول إنه لا توجد مسودة متفق عليها يمكن توقيعها".

وسيعقد الاجتماع في كيشيناو، 1 يونيو المقبل، في إطار قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64746f9842360427b7379f71

وزير سوداني يعلن عقد مفاوضات جديدة بجدة لتمديد الهدنة

image - 2023-05-29T121415.189

الأمم المتحدة تدق ناقوس خطر الجوع في هايتي والسودان ومنطقة الساحل

64745a774236041a2d4e6f76

إفريقيا الوسطى تريد قاعدة روسية على أراضيها

image - 2023-05-29T110257.171

إنقاذ 63 مهاجراً في قناة المانش

647456944c59b752af50ed40

السعودية تطلق ختما خاصا على جوازات السفر تزامنا مع مهمة الفضاء

image - 2023-05-29T103105.275

رئيس روسيا البيضاء يعرض أسلحة نووية على الجميع

أخبار متعلقة
646b6d344c59b70ec06634f8

علييف: توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا أمر لا مفر منه

426c9d27-467b-46bb-8033-2a4d84053af7

واشنطن تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان