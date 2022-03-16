الأربعاء 16-03-2022
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الأربعاء، 16-03-2022 08:56 ص

بالأرقام.. رئيس وزراء أوكرانيا يكشف تكلفة إعادة البناء

اوكرانيا


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الأربعاء، إنه وفقًا للتقديرات الأولية هناك حاجة إلى 565 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا.

وصرح شميهال بذلك بعد اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي ونائبه ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس جمهورية التشيك بيتر فيالا ورئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانسا.

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وأضاف: "تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المباشرة التي تكبدتها أوكرانيا لمرة واحدة تقدر حاليًا بحوالي 565 مليار دولار. في الواقع هذه هي الأموال اللازمة لإعادة بناء دولتنا على حساب روسيا وعلى حساب شركائنا".


وشدد شميهال على أن الحكومة الأوكرانية ستعمل على ضمان مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الخارج.


وقال رئيس الوزراء الأوكراني: "نعتقد أن الدول الشريكة لنا ستنضم أيضًا إلى هذه الخطة واسعة النطاق".


وفي الوقت نفسه، قال إنه تم تشكيل مجموعة في الحكومة لتقييم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأوكراني بسبب العدوان الروسي.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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