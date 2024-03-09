محمد بن زايد يصدر جملة من المراسيم الاتحادية

الوكيل الاخباري- أصدر رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مراسيم اتحادية بجملة تعيينات في مناصب رسمية بديوان الرئاسة برتبة وزير تتعلق بالمشاريع التنموية وأسر الشهداء والشؤون الاستراتيجية وغيرها.



ورسم الرئيس الإماراتي بتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية بدرجة "وزير"، وتعيين الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بدرجة "وزير".

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كما رسم محمد بن زايد بإنشاء مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، وتعيين أحمد مبارك علي المزروعي، رئيسا لهذا المكتب في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، إضافة إلى مهامه الحالية. وأيضا تعيين حميد سعيد عامر حمد النيادي، مديرا لمكتب رئيس ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، وتعيين سلطان ضاحي سلطان الحميري، مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية.



وشملت المراسيم الاتحادية أيضا تعيين راشد سعيد سالم العامري، مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، إضافة إلى مهامه الحالية.

روسيا اليوم