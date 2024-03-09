السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الفاو: أسعار الأغذية تواصل تراجعها عالمياً

الولايات المتحدة.. الكشف عن اختراق استهدف وكالة الأمن السيبراني وأمن بنى تحتية

الأكثر تنزيلا.. إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقا في تصنيف جديد

بايدن "محبَط" من نتنياهو ويقر بصعوبة التوصل لهدنة في رمضان

حزب الله يقصف موقع "البغدادي" الإسرائيلي

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

تركيا.. حبس 6 متهمين ببيع معلومات للموساد

قفزة جديدة على أسعار الذهب في الأردن ... هكذا بلغ سعر غرام 21 !

مصر.. أسعار منتجات غذائية تستقر ومسؤول يكشف عن مفاجأة قريبا

السبت، 09-03-2024 08:36 ص

محمد بن زايد يصدر جملة من المراسيم الاتحادية

65ebee154c59b72c627c3437


الوكيل الاخباري- أصدر رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مراسيم اتحادية بجملة تعيينات في مناصب رسمية بديوان الرئاسة برتبة وزير تتعلق بالمشاريع التنموية وأسر الشهداء والشؤون الاستراتيجية وغيرها.

ورسم الرئيس الإماراتي بتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية بدرجة "وزير"، وتعيين الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بدرجة "وزير".

اضافة اعلان

 

كما رسم محمد بن زايد بإنشاء مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، وتعيين أحمد مبارك علي المزروعي، رئيسا لهذا المكتب في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، إضافة إلى مهامه الحالية. وأيضا تعيين حميد سعيد عامر حمد النيادي، مديرا لمكتب رئيس ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، وتعيين سلطان ضاحي سلطان الحميري، مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية.

وشملت المراسيم الاتحادية أيضا تعيين راشد سعيد سالم العامري، مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، إضافة إلى مهامه الحالية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65ec03d3423604773a05fafc

الولايات المتحدة.. الكشف عن اختراق استهدف وكالة الأمن السيبراني وأمن بنى تحتية

1048984238_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e

حزب الله يقصف موقع "البغدادي" الإسرائيلي

65ebf4074c59b73d7f542270

الجزائر.. خلاف بين أصدقاء ينتهي بمقتل شاب وصدمة سكان ولاية

65ebfb444c59b7410f59b975

تركيا.. حبس 6 متهمين ببيع معلومات للموساد

566822

الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

65ebf57942360453374b399f

الإمارات تفتتح أكبر محطة لتحلية مياه البحر

أخبار متعلقة
65e807704236042d584d46a2

سحب الكرسي.. تصرف رئيس دولة الإمارات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي- فيديو

11

أردوغان يصل إلى الإمارات ضمن جولة تشمل مصر

image

رصد هلال شهر شعبان اليوم السبت من ابو ظبي - صورة