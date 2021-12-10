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الجمعة، 10-12-2021 03:02 م

بالصور.. تفاصيل أول يوم لميركل بعد التقاعد

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الوكيل الاخباري - بعد تسليم السلطة بشكل رسمي، حمل أول أيام المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بعد التقاعد العديد من المفاجآت.

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ووفق ما رصدته الصحف ألمانية، غادرت ميركل شقتها في وسط برلين في تمام الـ٨.٢٠ صباح اليوم، تماما كما كانت تفعل في أوقات خدمتها كمسشارة لألمانيا.

 

ولم يمنع ميركل تساقط الثلوج بكثافة ودرجات الحرارة دون الصفر في برلين، حيث التقط مصورون صورة للمستشارة السابقة تغادر شقتها في الصباح وسط ضباب. 


وقصدت ميركل هذه المرة مكتبها الجديد في شارع "أونتر دن ليندن" الشهير في وسط برلين، والذي وفرته لها الحكومة الألمانية كستشارة متقاعدة مع عدد من الموظفين يتلقون رواتبهم من الحكومة أيضا.


ولا يزال المكتب تحت التجهيز، لكن المستشارة السابقة التي اعتادت على العمل طوال ١٦ عاما، لم تستطع الخلود للراحة أو النوم، رغم أنها تحدثت في السابق عن حاجتها لذلك. 

 

وبعد الظهر، شوهدت ميركل تتسوق من متجر بقالة قريب من شقتها، والتقط مواطنون صورا لها أيضا في المتجر. 
واعتادت المستشارة السابقة حتى في أوج سلطتها، التسوق من متاجر البقالة بنفسها.


وبعد التسوق، عادت ميركل إلى شقتها مبكرا، اليوم، خاصة وأنها كانت تبقى في مقر المستشارية لوقت متأخر من الليل في وقت توليها المسؤولية.

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