بالصور.. شاهد تطييب وتبخير المسجد الحرام ليلة ختم القرآن

الوكيل الإخباري - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب.

اضافة اعلان



وكثفت إدارة الطيب والبخور التابعة للرئاسة جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم، التي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين، بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام على مدار الساعة.



أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.