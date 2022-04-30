الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 12:39 م

بالصور.. شاهد تطييب وتبخير المسجد الحرام ليلة ختم القرآن

خخخ


الوكيل الإخباري - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب.

اضافة اعلان


وكثفت إدارة الطيب والبخور التابعة للرئاسة جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم، التي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين، بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام على مدار الساعة.


أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

1

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

ب

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

52022115750871984494

3 دول تعلن العيد يوم الثلاثاء - اسماء

5

اندلاع حريق بموقع تابع لـ الدفاع الروسية قرب حدود أوكرانيا

52022113157145369332

أول دولة تعلن العيد الثلاثاء

أخبار متعلقة
ffc9a76e4f88b66c863df72bab4ef694_XL

استعداداً لليلة 27 رمضان في السعودية .. تعقيم الحرم المكي

image (1)

تفويج أكثر من 4 ملايين معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

بب

ما المظاهر المناخية المصاحبة لليلة القدر؟ خبير فلكي يجيب

77184

مليونا مصلٍ ومعتمر في الحرمين الشريفين

111-4-1130x570

السعودية: تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

35e388ef-3e2d-44c2-abe0-95ef31a38d74

الاتفاق على 10 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من اوكرانيا